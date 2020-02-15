«Ростов» сыграл вничью со шведским АИКом

Жёлто-синие не смогли обыграть шведский клуб АИК. Игра закончилась со счётом 1:1, об этом сообщили в пресс-службе «Ростова». Товарищеский матч на сборах в Испании прошёл сегодня, 15 февраля.