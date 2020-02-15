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«Ростов» сыграл вничью со шведским АИКом
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Жёлто-синие не смогли обыграть шведский клуб АИК. Игра закончилась со счётом 1:1, об этом сообщили в пресс-службе «Ростова». Товарищеский матч на сборах в Испании прошёл сегодня, 15 февраля.В источнике
Подробнее о событии
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«Ростов» не смог обыграть шведский АИК в товарищеском матче

Советский спорт вчера в 11:58 
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«Ростов» сыграл вничью с АИК в товарищеском матче

Sportbox.RU вчера в 11:55
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«Ростов» сыграл вничью с АИКом. Шомуродов реализовал пенальти

Спорт-Экспресс вчера в 11:55
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