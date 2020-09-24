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«Ростов» уступил «Маккаби» в квалификации Лиги Европы
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Российский футбольный клуб "Ростов" проиграл израильскому "Маккаби" из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.В источнике
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