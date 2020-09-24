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«Ростов» уступил «Маккаби» в квалификации Лиги Европы
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Российский футбольный клуб "Ростов" проиграл израильскому "Маккаби" из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.В источнике
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Лига Европы. «Ростов» — «Маккаби» Хайфа — 1:2. Видеообзор матча

Sport24.ru 16:09 
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«Ростов» в меньшинстве проиграл «Маккаби» в квалификации Лиги Европы

Матч ТВ 14:23
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«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы (голы, видео)

Prognozist 14:25
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