«Ростов» вышел на третье место РПЛ после победы над «Арсеналом»

"Ростов" играл с "Арсеналом" всего через три дня после матча отборочного этапа Лиги Европы, однако Валерий Карпин заменил лишь двух человек - Еременко остался в запасе по медицинским показателям, а Бабурин вышел вместо Песьякова из-за высокой психологической нагрузки на вратарей.