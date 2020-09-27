«Ростов» вышел на третье место РПЛ после победы над «Арсеналом»
"Ростов" играл с "Арсеналом" всего через три дня после матча отборочного этапа Лиги Европы, однако Валерий Карпин заменил лишь двух человек - Еременко остался в запасе по медицинским показателям, а Бабурин вышел вместо Песьякова из-за высокой психологической нагрузки на вратарей.В источнике Не хотели особо менять состав, те люди, которые играли в четверг, мне кажется, должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру.1rnd.ru09:01