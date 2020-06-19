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«Ростов» забил гол в ворота «Сочи» на 52-й секунде матча РПЛ
Общественная служба новостей
  • Телеканал 360°0:15
Голом отметился Роман Романов, поразивший ворота соперника из-за неудачной комбинации оппонентов.В источнике
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17-летний Романов открывает счёт в матче «Сочи» - «Ростов» - 0:1. ВИДЕО

Sport.ru 13:29
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Матч «Сочи» — «Ростов» стал самым результативным в истории Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 15:12
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Игроки академии «Ростова» забили «Сочи» на 47-й секунде

Sport24.ru 13:11 
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