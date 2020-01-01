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«Ростов» ждет разрешения на возвращение одного легионера
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • CT news
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По данным «СЭ», «Ростов» готов приступить к тренировкам и ждет разрешения на это от властей.В источнике
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