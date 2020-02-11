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Ростовская область вошла в тройку самых футбольных регионов РФ
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Ростовскую область включили в тройку самых футбольных регионов России. С футболом в Ростове лучше, чем в Питере, но хуже, чем в Москве и Краснодаре. Первый рейтинг футбольности подготовили Sport Connect и РБК.В источнике
С чего всё начиналось
РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функционирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.
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