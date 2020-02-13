Ростовская область вошла в тройку самых футбольных регионов РФ

Ростовскую область включили в тройку самых футбольных регионов России. С футболом в Ростове лучше, чем в Питере, но хуже, чем в Москве и Краснодаре. Первый рейтинг футбольности подготовили Sport Connect и РБК.