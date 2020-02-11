Белгородская область стала одной из самых футбольных в России

Наличие манежей на Белгородчине оценили в 2 балла, наличие академий и уровень обучения тренеров – в 0 баллов, воспитанников – в 3 балла, людей, которые периодически играют в футбол, – в 5 баллов. Отметим, что лидером рейтинга стала Москва где расположены все крупнейшие академии.