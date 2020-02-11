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Белгородская область стала одной из самых футбольных в России
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Наличие манежей на Белгородчине оценили в 2 балла, наличие академий и уровень обучения тренеров – в 0 баллов, воспитанников – в 3 балла, людей, которые периодически играют в футбол, – в 5 баллов. Отметим, что лидером рейтинга стала Москва где расположены все крупнейшие академии.В источнике
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С чего всё начиналось
РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функционирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.
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