Белгородская область вошла в десятку самых футбольных регионов России

На высокий рейтинг региона повлияли выступающие в отечественной премьер-лиге белгородцы и большой процент жителей области, играющих в футбол для души. РБК и агентство Sport Connect подготовили исследование о развитии футбола в субъектах РФ.