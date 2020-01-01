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Ротенберг допустил, что Кокорин останется в «Сочи»
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Владелец и президент «Сочи» Борис Ротенберг допускает, что форвард Александр Кокорин может продолжить карьеру в команде.В источнике
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Борис Ротенберг: «Есть вероятность, что Кокорин останется в „Сочи“»

Матч ТВ 07:02
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Борис Ротенберг: «Есть вероятность, что Кокорин останется в „Сочи“»

Sportbox.RU 07:02
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Ротенберг не исключил вероятность перехода Кокорина в «Сочи»

Metaratings 07:00
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