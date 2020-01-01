НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
Ротенберг допустил, что Кокорин останется в «Сочи»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Футбол России
  • FootballHD
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
Напомним, в минувшем сезоне российского первенства Кокорин защищал цвета "Сочи" на правах арены.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Президент ФК «Сочи» сообщил, что Александр Кокорин может остаться в клубе

Кубань 24 08:13
alt

Борис Ротенберг: «Есть вероятность, что Кокорин останется в „Сочи“»

Матч ТВ 07:02
alt

Борис Ротенберг: «Есть вероятность, что Кокорин останется в „Сочи“»

Sportbox.RU 07:02
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости