Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом для Кокорина
Последним шансом для Александра Кокорина перезагрузить карьеру является «Сочи». Об этом 11 февраля заявил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.В источнике Это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти.
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