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Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом для Кокорина
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Последним шансом для Александра Кокорина перезагрузить карьеру является «Сочи». Об этом 11 февраля заявил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.В источнике
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Борис Ротенберг
Российский предприниматель
Это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти.
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