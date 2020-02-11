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Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом для Кокорина
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Последним шансом для Александра Кокорина перезагрузить карьеру является «Сочи». Об этом 11 февраля заявил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.В источнике
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Подробнее о событии
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Борис Ротенберг: «Для Кокорина „Сочи“— это последний вариант перезагрузить карьеру»

Матч ТВ 05:18
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Борис Ротенберг: «Для Кокорина „Сочи“— это последний вариант перезагрузить карьеру»

Sportbox.RU 05:18
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Борис Ротенберг: «Надеюсь, Кокорин приедет на третий сбор „Сочи“»

Спорт БИЗНЕС Online 04:50
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