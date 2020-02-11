Борис Ротенберг Российский предприниматель

Это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти.