Ротенберг назвал переход в «Сочи» «последним вариантом» для Кокорина
Ротенберг разговаривал с Кокориным два дня назад Ротенберг считает, что аренда в "Сочи" - это последний шанс Кокорина "перезагрузить" свою карьеру. Из-за истории с драками в Москве футболист в последний раз выходил на поле в официальном матче в октябре 2018 года.В источнике Это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти.