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Ротенберг назвал переход в «Сочи» «последним вариантом» для Кокорина
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Ротенберг разговаривал с Кокориным два дня назад Ротенберг считает, что аренда в "Сочи" - это последний шанс Кокорина "перезагрузить" свою карьеру. Из-за истории с драками в Москве футболист в последний раз выходил на поле в официальном матче в октябре 2018 года.В источнике
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Борис Ротенберг
Российский предприниматель
Это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти.
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Борис Ротенберг: «Для Кокорина „Сочи“— это последний вариант перезагрузить карьеру»

Матч ТВ 05:18
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Борис Ротенберг: «Для Кокорина „Сочи“— это последний вариант перезагрузить карьеру»

Sportbox.RU 05:18
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