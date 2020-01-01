Ротенберг объяснил отказ «Сочи» перенести игру с «Ростовом»

Владелец и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг назвал причину, по которой команда не согласилась перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Матч прошел в пятницу на олимпийском стадионе «Фишт» и завершился со счетом 10:1 в пользу сочинцев.