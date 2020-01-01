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Ротенберг объяснил отказ «Сочи» перенести игру с «Ростовом»
Bookmaker-ratings.ru
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  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
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Владелец и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг назвал причину, по которой команда не согласилась перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Матч прошел в пятницу на олимпийском стадионе «Фишт» и завершился со счетом 10:1 в пользу сочинцев.В источнике
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С чего всё начиналось
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Борис Ротенберг: юноши «Ростова» не получили бы пользы в РПЛ, играя со сверстниками

МОСКВА, 21 июня. / Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юные футболисты "Ростова" не получили бы необходимого опыта в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", если бы играли против сверстников.
ТАСС Спорт 04:13
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«Любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса». Что говорил Ротенберг о матче «Сочи» — «Ростов»

Спорт-Экспресс 08:07
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Ротенберг объяснил отказ «Сочи» перенести игру с «Ростовом»

РБК 06:56
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Ротенберг: любой клуб на месте «Сочи» тоже отказался бы от переноса матча с «Ростовом»

Футбол России 06:28
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