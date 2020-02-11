Ротенберг объяснил, почему Кокорину нужно перейти в «Сочи»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг в интервью ТАСС заявил, что переход в клуб для Александра Кокорина является единственным шансом «перезагрузить» спортивную карьеру. Борис Ротенберг заявил, что два дня назад провел разговор с принадлежащим петербургскому «Зениту» Александром Кокориным о его аренде.В источнике Это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти.