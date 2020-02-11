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Ротенберг объяснил, почему Кокорину нужно перейти в «Сочи»
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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг в интервью ТАСС заявил, что переход в клуб для Александра Кокорина является единственным шансом «перезагрузить» спортивную карьеру. Борис Ротенберг заявил, что два дня назад провел разговор с принадлежащим петербургскому «Зениту» Александром Кокориным о его аренде.В источнике
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Борис Ротенберг
Российский предприниматель
Это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти.
Подробнее о событии
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Куда перейти Кокорину помимо клубов РПЛ. Есть шанс уехать в Европу прямо сейчас

Sport24.ru 11:35 
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Борис Ротенберг: «Для Кокорина „Сочи“— это последний вариант перезагрузить карьеру»

Sportbox.RU 05:18
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Борис Ротенберг: «Для Кокорина „Сочи“— это последний вариант перезагрузить карьеру»

Матч ТВ 05:18
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