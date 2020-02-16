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Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»
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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.В источнике
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Борис Ротенберг
Российский предприниматель
Мы сделали предложение Шатову, но он не согласился на переход на тех условиях, которые были предложены.
С чего всё начиналось
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Ротенберг: Шатов отказался переходить в «Сочи» из «Зенита»

Футбольный клуб "Сочи" сделал предложение полузащитнику петербургского "Зенита" Олегу Шатову, но игрока не устроили условия и он отказался от перехода, заявил РИА Новости владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг.
РИА Новости вчера в 06:27
Подробнее о событии
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Б. Ротенберг: Шатов не согласился на переход в «Сочи» на предложенных условиях

Чемпионат вчера в 11:18
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Шатов отклонил предложение «Сочи»

Sport24.ru вчера в 07:49 
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Борис Ротенберг: «Шатов не согласился на переход в „Сочи“ на предложенных условиях»

Sports.ru вчера в 07:23
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