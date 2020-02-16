Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.В источнике Мы сделали предложение Шатову, но он не согласился на переход на тех условиях, которые были предложены.
С чего всё начиналось
Футбольный клуб "Сочи" сделал предложение полузащитнику петербургского "Зенита" Олегу Шатову, но игрока не устроили условия и он отказался от перехода, заявил РИА Новости владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг.