НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РБКРБК
Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»
Soccer.ru
  • Пятый канал0:28
  • Моя Москва.онлайн0:51
  • Мой Брянск0:49
  • Москва 240:41
Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», — сказал Ротенберг. РБК направил запросы в пресс-службу ФК «Сочи» и «Зенит». Ранее РБК сообщал, что в переходе Кокорина заинтересована калининградская «Балтика», выступающая в первенстве ФНЛ (второй по силе дивизион чемпионата России).В источнике
72
С чего всё начиналось
alt

Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин проведет весеннюю часть чемпионата России в "Сочи".
РИА Новости 01:52
Подробнее о событии
alt

Кокорин полетел на сбор в Турцию с «Зенитом-2»

РИА Новости 04:43
alt

Медведев отреагировал на слова Ротенберга о переходе Кокорина в «Сочи»

Спорт-Экспресс 05:21
alt

Бразилец в ЦСКА, немец в «Краснодаре», португалец в «Тамбове»? Рейтинг слухов РПЛ

Sportbox.RU 05:03
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости