Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», — сказал Ротенберг. РБК направил запросы в пресс-службу ФК «Сочи» и «Зенит». Ранее РБК сообщал, что в переходе Кокорина заинтересована калининградская «Балтика», выступающая в первенстве ФНЛ (второй по силе дивизион чемпионата России).