Ротенберг выразил надежду на переход Кокорина в «Сочи»
Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг выразил надежду на переход нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.В источнике
С чего всё начиналось
Футбольный клуб "Сочи" еще не подписал контракт с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг. В четверг Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона.