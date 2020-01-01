Ротенберг заявил, что Кокорин может остаться в «Сочи»

Владелец и президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг допустил возможность продолжения карьеры в команде форварда Александра Кокорина, права на которого принадлежат «Зениту». В источнике