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Ротенберг заявил, что Кокорин может остаться в «Сочи»
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Владелец и президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг допустил возможность продолжения карьеры в команде форварда Александра Кокорина, права на которого принадлежат «Зениту».В источнике
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Подробнее о событии
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Кокорин может остаться в «Сочи» – это наиболее вероятный вариант («СЭ»)

Sports.ru 11:50
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Президент ФК «Сочи» сообщил, что Александр Кокорин может остаться в клубе

Кубань 24 08:13
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Борис Ротенберг: «Есть вероятность, что Кокорин останется в „Сочи“»

Матч ТВ 07:02
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