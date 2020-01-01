Футбольный клуб "Сочи" еще не подписал контракт с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг. В четверг Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона.