Ротенберг заявил о сложностях в переговорах с «Зенитом» по Кокорину
Контракт по-прежнему не подписан. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который должен перейти в черноморский клуб на правах аренды, но пока об этом официально не сообщалось.В источнике
С чего всё начиналось
Футбольный клуб "Сочи" еще не подписал контракт с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг. В четверг Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона.