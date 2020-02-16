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Ротенберг заявил о сложностях в переговорах с «Зенитом» по Кокорину
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Контракт по-прежнему не подписан. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который должен перейти в черноморский клуб на правах аренды, но пока об этом официально не сообщалось.В источнике
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С чего всё начиналось
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Борис Ротенберг подтвердил, что контракт Кокорина с ФК «Сочи» не подписан

Футбольный клуб "Сочи" еще не подписал контракт с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг. В четверг Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона.
ТАСС Спорт вчера в 09:46
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Ротенберг — о трансфере Кокорина: ситуация непростая, договорённости с «Зенитом» пока нет

Чемпионат вчера в 16:56
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Ротенберг: «Договоренности с „Зенитом“ по Кокорину пока нет»

Soccer.ru вчера в 15:47 
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Ротенберг о Кокорине: «Договоренности с „Зенитом“ пока нет. Ситуация непростая, контракт не подписан»

Sports.ru вчера в 15:33
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