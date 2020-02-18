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Владелец «Сочи» оценил дебют Кокорина
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
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Владелец "Сочи" Борис Ротенберг остался доволен дебютом нападающего Александра Кокорина, который сделал дубль в товарищеском матче с "Динамо" (3:1).В источнике
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