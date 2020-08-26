«Спартак» обыграл «Ротор» в матче РПЛ

В пятом туре Российской премьер-лиги московский «Спартак» победил волгоградский «Ротор». Матч прошел в Волгограде и завершился со счетом 1:0. Гол забил Зелимхан Бакаев (54, пен.).