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«Ротор» и «Спартак» сыграют в Волгограде в 5-м туре РПЛ
V1.ru
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"Ротор" и "Спартак" сыграют в Волгограде в 5-м туре РПЛ Встреча 5-го тура Тинькофф РПЛ между "Ротором" и "Спартаком" состоится 26 августа на стадионе "Волгоград Арена".В источнике
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«Ротор» встречается со «Спартаком» на «Волгоград Арене» — онлайн-трансляция

V1.ru 13:56
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«Ротор» – «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на игру Российской Премьер-Лиги 26 августа

Чемпионат 09:00
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Красно-белые снова устроят голевое шоу, но будут делать это с уважением. Прогноз на «Ротор» — «Спартак»

Sport24.ru вчера в 19:15 
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