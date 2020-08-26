«Ротор» и «Спартак» сыграют в Волгограде в 5-м туре РПЛ

"Ротор" и "Спартак" сыграют в Волгограде в 5-м туре РПЛ Встреча 5-го тура Тинькофф РПЛ между "Ротором" и "Спартаком" состоится 26 августа на стадионе "Волгоград Арена". В источнике