Седрик Гогуа перешел в «Ротор» на правах аренды до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера. Гогуа пополнил состав ПФК ЦСКА летом 2019 года. Он принял участие в четырех матчах РПЛ и забил один гол, который стал победным в матче с тульским «Арсеналом».