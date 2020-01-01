«Ротор» арендовал футболиста ЦСКА Гогуа
Ивуарийский защитник ЦСКА Седрик Гогуа проведет сезон 2020/21 в аренде в волгоградском «Роторе». Об этом сообщается на сайте армейского клуба. Арендное соглашение рассчитано на один год.В источнике
С чего всё начиналось
Седрик Гогуа перешел в «Ротор» на правах аренды до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера. Гогуа пополнил состав ПФК ЦСКА летом 2019 года. Он принял участие в четырех матчах РПЛ и забил один гол, который стал победным в матче с тульским «Арсеналом».
Волгоградская правда 10:17