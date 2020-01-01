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«Ротор» арендовал футболиста ЦСКА Гогуа
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Ивуарийский защитник ЦСКА Седрик Гогуа проведет сезон 2020/21 в аренде в волгоградском «Роторе». Об этом сообщается на сайте армейского клуба. Арендное соглашение рассчитано на один год.В источнике
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С чего всё начиналось
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Седрик Гогуа — в Роторе на правах аренды

Седрик Гогуа перешел в «Ротор» на правах аренды до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера. Гогуа пополнил состав ПФК ЦСКА летом 2019 года. Он принял участие в четырех матчах РПЛ и забил один гол, который стал победным в матче с тульским «Арсеналом».
ПФК ЦСКА вчера в 09:17
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Агент Гогуа: «В „Роторе“ Седрик сможет доказать ЦСКА, что является очень хорошим центральным защитником»

Матч ТВ вчера в 16:29
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Агент Гогуа: «В „Роторе“ Седрик сможет доказать ЦСКА, что является очень хорошим центральным защитником»

Sportbox.RU вчера в 16:29
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Защитник ЦСКА Гогуа перешел в «Ротор» на правах аренды

Волгоградская правда вчера в 10:17
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