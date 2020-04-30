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ФНЛ завершили досрочно: «Ротор» переходит в Премьер-лигу
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Три клуба «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» предложили продлить срок завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ.В источнике
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