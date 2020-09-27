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«Рубин» после первого тайма обыгрывает «Ротор»
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После восьми туров у «Рубина» было 11 очков, а у «Ротора» — два очка. Команды занимали десятое и 16-е места соответственно в турнирной таблице РПЛ.В источнике
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Дюпин вернулся в стартовый состав «Рубина» и сыграет в матче с «Ротором»

Татар-информ 11:05
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Футбол, РПЛ, Ротор - Рубин, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 11:00
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«Ротор» — «Рубин»: Деспотович вывел гостей вперед

Спорт-Экспресс 12:49
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