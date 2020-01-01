«Ротор» и «Сочи» объявили составы на матч 4-го тура РПЛ

В поединке 4-го тура чемпионата России «Ротор» примет «Сочи». Встреча состоится в Волгограде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.