«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом», «Ротор» вышел в лидеры ФНЛ

Курский "Авангард" в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ сыграл вничью с "Торпедо" со счетом 2:2. Москвичи упустили победу, ведя 2:0 в счете.