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«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом», «Ротор» вышел в лидеры ФНЛ
ТРК Сейм (Курск)
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Курский "Авангард" в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ сыграл вничью с "Торпедо" со счетом 2:2. Москвичи упустили победу, ведя 2:0 в счете.В источнике
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«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом», «Ротор» вышел в лидеры ФНЛ

Спорт-Экспресс 10:10
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«Ротор» и «Торпедо» не обыграли соперников в очередном туре ФНЛ

Матч ТВ 10:02
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«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом» в матче ФНЛ, «Ротор» поделил очки с «Нефтехимиком»

Чемпионат 10:00
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