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«Ротор» и «Зенит» объявили составы на матч первого тура РПЛ
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Волгоградский "Ротор" и петербургский "Зенит" объявили составы на матч первого тура чемпионата России.В источнике
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Подробнее о событии
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«Ротор» — «Зенит»: Дриусси и Караваев появятся с первых минут

ФК Зенит 10:00
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Ловрен, Дзюба и Азмун — в основе «Зенита» на матч с «Ротором»

Матч ТВ 09:57
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Дзюба и Ловрен в старте. Составы на матч «Ротор» - «Зенит»

Футбол России 09:53
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