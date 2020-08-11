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«Ротор» и «Зенит» объявили составы на матч первого тура РПЛ
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Волгоградский "Ротор" и петербургский "Зенит" объявили составы на матч первого тура чемпионата России.В источнике
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Гогуа вошел в историю «Ротора»

Спорт-Экспресс вчера в 11:10
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В масках и с Дзюбой: на «Волгоград Арене» начинается матч Ротор — Зенит

V1.ru вчера в 10:32
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«Ротор» — «Зенит»: Дриусси и Караваев появятся с первых минут

ФК Зенит вчера в 10:00
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