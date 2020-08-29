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«Ротор» лидирует после первого тайма в матче против «Химок»
Волга-Медиа
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  • Волгоградская правда
«Ротор» выходит вперёд — 1:0. До конца тайма волгоградцы провели еще несколько хороших атак, при этом хозяева поля заметно сдали в своей активности.В источнике
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Гол Муллина вывел «Ротор» вперед в матче с «Химками» в первом тайме

Родной город 14:05
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«Ротор» забил первый мяч в матче с «Химками»

Волгоградская правда 13:50
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«Химки» после первого тайма уступают «Ротору»

ProstoProSport 13:50 
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