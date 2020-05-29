«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ

Похожая ситуация, как сообщает "Советский спорт", и у "Ротора". Волгоградцы из-за отсутствия спонсорской поддержки рассматривают вариант с отказом от повышения в классе. Ранее стало известно, что победителю досрочно завершённого розыгрыша ФНЛ для участия в РПЛ необходимо более 1,7 миллиарда рублей.