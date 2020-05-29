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«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ
Советский спорт
  • Piter.tv0:21
Похожая ситуация, как сообщает "Советский спорт", и у "Ротора". Волгоградцы из-за отсутствия спонсорской поддержки рассматривают вариант с отказом от повышения в классе. Ранее стало известно, что победителю досрочно завершённого розыгрыша ФНЛ для участия в РПЛ необходимо более 1,7 миллиарда рублей.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Ротор» может сняться с РПЛ

На окончательное решение может повлиять отсутствие спонсорской поддержки у волгоградского клуба. Ранее сообщалось, что для игр в российской Премьер-лиге Ротору надо найти 1,38 млрд рублей.
Советский спорт 04:08
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«Ротор» не намерен отказываться от участия в Тинькофф РПЛ

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«Ротор» не намерен отказываться от участия в Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 08:42
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Интрига на 10 процентов. «Ротор» и «Химки» могут превратить доигровку РПЛ в фарс

Советский спорт 09:23
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