«Ротор» может отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне
Волгоградский футбольный клуб "Ротор" может не принять участие в российской премьер-лиге сезона 2020/21. Причины такого возможного решения являются финансы. Примечательно, что накануне волгоградцы получили требующуюся лицензию для выступлений в элитном дивизионе чемпионата России.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «АН» волгоградский «Ротор», завоевавший в ФНЛ по итогам прошлого сезона первое место, благодаря которому получил право на повышение в классе, собирается отказаться от участие в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.