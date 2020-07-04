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«Ротор» может отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне
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Волгоградский футбольный клуб "Ротор" может не принять участие в российской премьер-лиге сезона 2020/21. Причины такого возможного решения являются финансы. Примечательно, что накануне волгоградцы получили требующуюся лицензию для выступлений в элитном дивизионе чемпионата России.В источнике
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С чего всё начиналось
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Волгоградский «Ротор» собирается объявить о том, что не готов играть в РПЛ

По информации «АН» волгоградский «Ротор», завоевавший в ФНЛ по итогам прошлого сезона первое место, благодаря которому получил право на повышение в классе, собирается отказаться от участие в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.
Аргументы недели 12:05 
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«Ротор» планирует отказаться от участия в РПЛ

Sport.ru 17:59
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«Ротор» не собирается в РПЛ из-за проблем с финансами. Теперь чемпионат России получит кучу проходных матчей

Sport24.ru 17:45 
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«Ротор» планирует отказаться от участия в РПЛ

Спорт день за днем 16:41
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