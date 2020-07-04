«Ротор» может отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне

Волгоградский футбольный клуб "Ротор" может не принять участие в российской премьер-лиге сезона 2020/21. Причины такого возможного решения являются финансы. Примечательно, что накануне волгоградцы получили требующуюся лицензию для выступлений в элитном дивизионе чемпионата России. В источнике