«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ
Если к концу мая финансирование привлечен не будет, подмосковный коллектив останется в ФНЛ. Точно такая же ситуация и у конкурентов из "Ротора". Волгоградская команда также из-за недостатка средств рассматривает вариант с отказом от участия в Российской премьер-лиге.В источнике
С чего всё начиналось
На окончательное решение может повлиять отсутствие спонсорской поддержки у волгоградского клуба. Ранее сообщалось, что для игр в российской Премьер-лиге Ротору надо найти 1,38 млрд рублей.