«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ

Если к концу мая финансирование привлечен не будет, подмосковный коллектив останется в ФНЛ. Точно такая же ситуация и у конкурентов из "Ротора". Волгоградская команда также из-за недостатка средств рассматривает вариант с отказом от участия в Российской премьер-лиге.