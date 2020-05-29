«Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ

Советский спорт 1 13

Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21. На такое решение клуба может повлиять отсутствие спонсорской поддержки. Чтобы принять участие в высшем дивизионе, "Ротору" необходимо найти 1,38 млрд рублей. В источнике