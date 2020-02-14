НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
НовостиВолгограда.руНовостиВолгограда.ру
«Ротор» и «КамАЗ» сыграли вничью в стартовом матче Кубка ФНЛ на Кипре
Вести КАМАЗа
  • Вести КАМАЗа
  • Реальное время
  • РИАЦ
  • НовостиВолгограда.ру
  • КП - Волгоград
  • Metaratings
  • Sportbox.RU
  • Newdaypost.ru
  • Вечерние Челны
Матч закончился вничью со счётом 2:2. Следующая игра Кубка ФНЛ для волгоградцев пройдет 17 февраля, сообщает пресс-служба СК «Ротор».В источнике
1
Подробнее о событии
alt

«Истребитель MAX 16»: старшим тренером «Ротора» стал Максим Шацких

Волгоградская правда 09:43
alt

«Ротор» разошелся миром с «КАМАЗом»

V1.ru 05:17
alt

«Ротор» и «КАМАЗ» сыграли вничью в Кубке ФНЛ, не попавший в ЦСКА Караев забил гол

Спорт-Экспресс 04:55
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости