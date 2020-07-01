«Ротор» планирует отказаться от участия в РПЛ
Руководство «Ротора» планирует отказаться от участия в РПЛ сезона 2020/21, сообщили в «Аргументах недели». Причины, по формулировке источника, «связаны с финансами». «Ротор» занял первое место в завершенном досрочно из-за пандемии COVID-19 сезоне ФНЛ.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «АН» волгоградский «Ротор», завоевавший в ФНЛ по итогам прошлого сезона первое место, благодаря которому получил право на повышение в классе, собирается отказаться от участие в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.