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«Ротор» планирует отказаться от участия в РПЛ
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Руководство «Ротора» планирует отказаться от участия в РПЛ сезона 2020/21, сообщили в «Аргументах недели». Причины, по формулировке источника, «связаны с финансами». «Ротор» занял первое место в завершенном досрочно из-за пандемии COVID-19 сезоне ФНЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
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Волгоградский «Ротор» собирается объявить о том, что не готов играть в РПЛ

По информации «АН» волгоградский «Ротор», завоевавший в ФНЛ по итогам прошлого сезона первое место, благодаря которому получил право на повышение в классе, собирается отказаться от участие в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.
Аргументы недели 12:05 
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