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Газета.RuГазета.Ru
Гендиректор «Ротора» высказался о расторжении контракта с Ананидзе
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Генеральный директор волгоградского "Ротора" Андрей Рекечинский высказался о расторжении контракта с полузащитником Джано Ананидзе. Функционер заявил, что во время переговоров с футболистом клуб знал, что идет на риск.В источнике
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С чего всё начиналось
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Джано из-за травмы расторгнет контракт с «Ротором»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с «Ротором». Это связано с тем, что травма хавбека в ближайшее время не позволит ему выйти на поле. Ананидзе решил быть честным перед клубом и принял решение расторгнуть договор.
Чемпионат вчера в 16:31
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