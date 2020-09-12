Гендиректор «Ротора» высказался о расторжении контракта с Ананидзе
Генеральный директор волгоградского "Ротора" Андрей Рекечинский высказался о расторжении контракта с полузащитником Джано Ананидзе. Функционер заявил, что во время переговоров с футболистом клуб знал, что идет на риск.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с «Ротором». Это связано с тем, что травма хавбека в ближайшее время не позволит ему выйти на поле. Ананидзе решил быть честным перед клубом и принял решение расторгнуть договор.