«Ротор» объявил о расторжении контракта с Ананидзе
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» объявил о расторжении контракта с полузащитником Джано Ананидзе. Как сообщается на сайте клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с «Ротором». Это связано с тем, что травма хавбека в ближайшее время не позволит ему выйти на поле. Ананидзе решил быть честным перед клубом и принял решение расторгнуть договор.