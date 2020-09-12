«Ротор» объявил о расторжении контракта с Ананидзе

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с «Ротором». Это связано с тем, что травма хавбека в ближайшее время не позволит ему выйти на поле. Ананидзе решил быть честным перед клубом и принял решение расторгнуть договор.