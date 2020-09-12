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«Ротор» объявил о расторжении контракта с Ананидзе
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Волгоградский футбольный клуб «Ротор» объявил о расторжении контракта с полузащитником Джано Ананидзе. Как сообщается на сайте клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.В источнике
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С чего всё начиналось
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Джано из-за травмы расторгнет контракт с «Ротором»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с «Ротором». Это связано с тем, что травма хавбека в ближайшее время не позволит ему выйти на поле. Ананидзе решил быть честным перед клубом и принял решение расторгнуть договор.
Чемпионат вчера в 16:31
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