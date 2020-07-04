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Газета.RuГазета.Ru
«Ротор» опроверг информацию о том, что клуб откажется от участия в РПЛ
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Волгоградский "Ротор" опроверг информацию о том, что клуб откажется от участия в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает ТАСС.В источнике
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«Ротор» не намерен отказываться от участия в РПЛ

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Гендиректор «Ротора» опроверг слухи об отказе клуба участвовать в РПЛ

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«Это фейк»: «Ротор» опроверг отказ от РПЛ

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