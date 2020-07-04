«Ротор» планирует отказаться от участия в РПЛ
Напомним, что по итогам первенства ФНЛ "Ротор" занял первую строчку в турнирной таблице . На второй строчке расположился ФК "Химки", который также может отказаться от участия в РПЛ. Последние новости футбола на нашем портале.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «АН» волгоградский «Ротор», завоевавший в ФНЛ по итогам прошлого сезона первое место, благодаря которому получил право на повышение в классе, собирается отказаться от участие в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.