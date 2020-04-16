«Ротор» потеряет лидерство в ФНЛ из-за ухода «Армавира»

В результате пересчета очков «Ротор» потеряет статус единоличного лидера: с ним поравняется московский «Торпедо». При этом по итогам личной встречи (москвичи в матче 11-го тура 31 августа обыграли сине-голубых) столичный клуб займет строчку выше.