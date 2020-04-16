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Волга-КаспийВолга-Каспий
«Ротор» потеряет лидерство в ФНЛ из-за ухода «Армавира»
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В результате пересчета очков «Ротор» потеряет статус единоличного лидера: с ним поравняется московский «Торпедо». При этом по итогам личной встречи (москвичи в матче 11-го тура 31 августа обыграли сине-голубых) столичный клуб займет строчку выше.В источнике
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С чего всё начиналось
"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения соревнования, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять "Армавир" с первенства ФНЛ", – приводит слова Климко пресс-служба клуба.
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