«Ротор» расторг контракт с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона

Вместе с "Ротором" по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Султонов завоевал право выхода в РПЛ и стал лучшим бомбардиром команды, забив 9 мячей.