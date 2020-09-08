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«Ротор» расторг контракт с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона
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Вместе с "Ротором" по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Султонов завоевал право выхода в РПЛ и стал лучшим бомбардиром команды, забив 9 мячей.В источнике
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«Ротор» расторг контракт с Султоновым. Он был лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне

Sports.ru 06:55
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«Ротор» расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона

Матч ТВ 06:21
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Волгоградский «Ротор» покинул Мухаммад Султонов

V1.ru 06:16
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