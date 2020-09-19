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«Ротор» досрочно расторг контракт с Пискуновым
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«Ротор» объявил об уходе из клуба защитника Антона Пискунова. Договор между сторонами расторгнут по взаимному соглашению.В источнике
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По соглашению сторон: из «Ротора» ушел Антон Пискунов

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«Ротор» расторг контракт с Пискуновым

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